Dal sito ufficiale Juventus:"La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa dopo la vittoria dell’Allianz Stadium – firmata Cambiaso – contro l’Hellas Verona. Nella testa dei bianconeri, ora, c’è la trasferta di Firenze in programma domenica 5 novembre 2023 alle ore 20:45. La sfida contro la Fiorentina sarà valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Come detto, questa mattina la squadra si è ritrovata al Training Center per iniziare a focalizzarsi sul prossimo appuntamento, quello sul campo della Fiorentina. Il gruppo, nella sessione odierna, si è concentrato su esercitazioni per la gestione del possesso palla: libero, schierato e con sviluppo della manovra. Per domani l’appuntamento è fissato per il mattino".