Il comunicato ufficiale del sito dellain vista della gara di Genova contro lain programma lunedì:Venerdì in campo per i bianconeri. Al Training Center la squadra si è ritrovata nuovamente al mattino agli ordini di Mister Allegri per continuare a preparare la prima trasferta della stagione.Lunedì 22 agosto, alle 20:45, la Juve, infatti, affronterà a Genova la Sampdoria nella seconda giornata di campionato.E per prepararsi al meglio, questa mattina la sessione di allenamento è stata dedicata alle esercitazioni tecniche in situazione ad alta intensità.Non è finita qui, però, la giornata: al pomeriggio, infatti, alcuni giocatori svolgeranno un lavoro individuale dedicato alla forza.Sempre nel pomeriggio di oggi ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Filip Kostić. Inizialmente prevista per le 14:30, è stata posticipata alle 17:00 e sarà sempre trasmessa LIVE su Juventus TV.Domani nuovo appuntamento al mattino, a due giorni dalla sfida di Marassi.