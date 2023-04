Dal sito ufficialeLa Juve è subito tornata a lavorare: citando Allegri, c’è subito da fare uno “switch”, dimenticare per qualche giorno il campionato e pensare alla Semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.Squadra dunque alla Continassa in mattinata: scarico e palestra per i protagonisti contro l’Hellas, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato su combinazioni di gioco tre contro due, torelli e partitella finale.Domani vigilia, allenamento e poi conferenza stampa di Allegri, in diretta su Juventus Tv dall’Allianz Stadium, alle 14.