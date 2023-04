Dal sito ufficialeComincia la settimana allo Juventus Training Center. I bianconeri si sono ritrovati nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile 2023, per mettersi alle spalle la gara contro il Sassuolo e focalizzarsi alla sfida di Europa League contro lo Sporting CP. A Lisbona, all'Estádio José Alvalade, si riparte dall'1-0 dell'andata firmato Federico Gatti.Il gruppo oggi ha lavorato prima su esercitazioni per la costruzione della manovra e poi su esercitazioni sulla manovra avanzata con reazione alla palla persa contro difesa schierata. Per concludere la seduta, partitella finale.LA VIGILIA DI SPORTING CP-JUVENTUSDomani, mercoledì 19 aprile 2023, è vigilia. La squadra si allenerà al mattino, poi partirà per Lisbona nel pomeriggio dove, alle 18:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del match.