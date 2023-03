Dal sito ufficialeLa Juventus è tornata in campo, dopo aver usufruito di una giornata di riposo dopo il rientro a notte inoltrata dalla trasferta di Roma.Nel mirino dei bianconeri c'è la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo in programma giovedì 9 marzo alle ore 21:00 all'Allianz Stadium.La squadra di Massimiliano Allegri, dunque, si è ritrovata questa mattina al Training Center focalizzando l'attenzione su esercitazioni tecniche per la manovra avanzata con finalizzazione e possesso palla, prima di chiudere la sessione di allenamento con una partitella.