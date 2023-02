Dal sito ufficiale Juventus:La Juve prepara la partita di Europa League di giovedì sera alle 21 all’Allianz Stadium contro il Nantes. I bianconeri, oggi, si sono allenati in mattinata, con questi focus: esercitazioni tecniche dedicate alla fase di non possesso, atteggiamento di squadra e combinazioni di gioco per la finalizzazione su cross.Domani, vigilia: alle 12 allenamento al Training Center, aperto ai media nella sua parte iniziale, alle 14.30 la conferenza stampa dei bianconeri.Tutto come sempre in diretta su Juventus Tv