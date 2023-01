Dal sito ufficialeDopo la giornata di riposo concessa ieri - martedì 24 gennaio - da Mister Massimiliano Allegri, la Juventus si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare il prossimo impegno. All'orizzonte, infatti, c'è la sfida contro il Monza di domenica 29 gennaio, con fischio d'inizio alle ore 15:00, e per la terza volta consecutiva a distanza di 11 giorni i bianconeri giocheranno all'Allianz Stadium.La squadra, dunque, è tornata al lavoro focalizzando l'attenzione sul possesso palla finalizzato alla gestione e al cambio gioco.Domani, giovedì 26 gennaio, l'appuntamento è fissato nuovamente per il mattino per la prima di due sessioni di allenamento.Domani la Juventus svolgerà un test amichevole per testare le condizioni di Pogba e Vlahovic. Se il test dovesse dare esito positivo entrambi potrebbero rientrare nell'elenco dei convocati di Allegri per la sfida contro il Monza.Domani pomeriggio, la Juventus sarà in campo per un test congiunto con la Next Gen, al quale prenderanno parte Vlahovic e Pogba.