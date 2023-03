Dal sito ufficialeLa Juve mette nel mirino la trasferta in Germania, dove fra due giorni si giocherà, contro il Friburgo, l’accesso ai quarti di finale di Europa League.Oggi il gruppo si è allenato in mattinata alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra contro il pressing avversario e poi lavoro sulle combinazioni di gioco e sulle le conclusioni da cross.Domani la Juve si allena alle 12, primi minuti come sempre live su Juventus Tv. Dopodichè partenza per Friburgo, dove alle 19.15 è prevista la conferenza stampa dei bianconeri.