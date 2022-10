Dal sito dellaUn giorno di pausa per la Juve e si riparte.Reduci dalla vittoria nel Derby della Mole contro il Torino, i bianconeri sono tornati in campo nel tardo pomeriggio di oggi. Alle porte c'è una settimana di lavoro, senza partite fino a venerdì, quando all'Allianz Stadium arriva l'Empoli.Oggi la squadra si è concentrata su esercitazioni tecniche per la trasmissione veloce e precisa del pallone e combinazioni di gioco per la conclusione su cross.Domani in programma doppia seduta, mattina e pomeriggio.