Dal sito ufficialeProsegue l’avvicinamento all’ultima gara in casa della stagione 2022/23: domenica sera all’Allianz Stadium arriva il Milan.La squadra si è allenata questa mattina alla Continassa, lavorando prevalentemente su situazioni di possesso palla, per concludere come sempre con la partitella.Si è allenato parzialmente con la squadra Leonardo Bonucci.Domani appuntamento ancora al mattino.