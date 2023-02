Dal sito dellaFra due giorni (martedì ore 20.45) la Juve scende in campo contro la Salernitana.Oggi quindi allenamento per il gruppo, che si è svolto come ieri al mattino.Nel dettaglio, i ragazzi si sono concentrati sullo sviluppo della manovra, per poi passare al lavoro sulla fase offensiva con reazione alle palle perse, e infine a esercitazioni specifiche per reparto.Domani l’allenamento sarà ancora al mattino, dopodichè alle 14.15 parlerà in conferenza stampa Mister Allegri (come sempre in diretta su Juventus Tv).Quindi, partenza per Salerno.