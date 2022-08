Dal sito ufficiale della Juventus:Sfida di grande fascino in programma sabato 27 agosto alle 18:30: all’Allianz Stadium arriva la Roma per la terza giornata del campionato di Serie A (dirigerà l’incontro Irrati, assistenti Preti e Berti, IV ufficiale Abisso, al VAR Di Paolo, AVAR Paganessi).I bianconeri si sono ritrovati in mattinata al JTC per cominciare a preparare la gara contro i giallorossi, reduci dal successo 1-0 sulla Cremonese. Seduta suddivisa in esercitazioni tecniche per la trasmissione del pallone e tattiche per la fase di non possesso. Nel finale partitella per chi ha giocato meno contro la Sampdoria.Domani appuntamento nuovamente al mattino.