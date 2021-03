Prosegue spedito il lavoro sul campo della Juve in vista del prossimo impegno di campionato che chiuderà, di fatto, il mese di marzo.Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15, i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium il Benevento nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A.L’obiettivo è quello di chiudere con un successo, prima della sosta per le Nazionali. Anche questa mattina, dunque, il gruppo si è ritrovato al Training Center per una nuova sessione di allenamento incentrata su: possesso palla e tattica.**Buffon** ha svolto intera seduta in gruppo.