Dal sito ufficialeDopo una giornata di, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista delle prossime partite che la attendono. E il primo di questi match si disputerà domenica 11 settembre alle 20:45 all'Allianz Stadium contro laI bianconeri vorranno tornare a alla vittoria in campionato dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana sul campo della Fiorentina. Per farlo questa mattina il gruppo si è focalizzato suDomani appuntamento in campo fissato nuovamente al mattino. Poi, alle 13:30, Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa di vigilia