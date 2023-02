Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, dove ha reso noto anche quello che sarà il programma alla vigilia della gara di ritorno contro il Nantes.'È tornata ad allenarsi la Juventus, dopo aver usufruito di una giornata di riposo all'indomani della vittoria per 0-2 sul campo dello Spezia domenica 19 febbraio.Questa mattina, dunque, i bianconeri si sono ritrovati al Training Center per focalizzare l'attenzione sul prossimo match che coinciderà con la gara di ritorno del play-off di Europa League contro il Nantes, in terra francese. Appuntamento fissato per giovedì 23 alle ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Si partirà dall'1-1 dell'andata.Tornando alla sessione di lavoro odierna, il gruppo si è focalizzato su esercitazioni tecniche di reparto per la fase di costruzione della manovra e di finalizzazione dell'azione prima di concludere l'allenamento con una partitella a ranghi misti con la Next Gen.L'AGENDA DI DOMANIDomani, mercoledì 22, sarà già vigilia. Questo il programma: allenamento al mattino alle ore 12:00 alla Continassa, con il primo quarto d'ora LIVE su Juventus TV. Poi la partenza per Nantes e a seguire, alle ore 19:15, la conferenza stampa dei bianconeri direttamente dallo Stade de la Beaujoire'.