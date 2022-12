Dal sito dellaDoppia seduta di allenamento anche oggi al Training Center per il gruppo dei bianconeri. Al mattino, in campo, la squadra ha lavorato con questo menu: torello in gruppo, esercitazioni sul possesso della palla, per poi passare allo sviluppo delle azioni e alle conclusioni in porta e concludere con la partitella.Pomeriggio dedicato alla forza, in palestra.Domani in campo al mattino.