Dal sito ufficialeLa Juve si è allenata questa mattina al Training Center, con focus sulla sfida del Bentegodi di giovedì.Il gruppo si è focalizzato, a -2 dalla gara, sulla tattica, concentrando anche l’attenzione su esercitazioni tecniche per la costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella.Domani si parte per Verona. Prima, conferenza di Mister Allegri, alle 12, come sempre live su Juventus Tv e allenamento al Training Center.