Dal sito ufficiale Juventus:Ultimi allenamenti stagionali per la Juventus, che continua a preparare la gara contro l'Udinese. Domenica 4 giugno 2023, in casa dei friulani, si chiuderà il campionato 2022/23.Il gruppo, ritrovatosi al mattino, ha cominciato la seduta con una serie di torelli, focalizzandosi poi su esercitazioni sullo sviluppo della manovra e concludendo con una partitella.Domani è vigilia di Udinese-Juve. Alle 12:00, nella sala stampa dell'Allianz Stadium, si terrà la conferenza stampa di Mister Allegri (diretta su Juventus TV), poi nel pomeriggio allenamento e, a seguire, partenza per Udine.