Dal sito ufficiale Juventus:A due giorni dalla sfida contro il Siviglia, la Juventus continua la preparazione della semifinale di ritorno di Europa League in programma giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21:00. Al Ramón Sánchez-Pizjuán c'è in palio il pass per la finale di Budapest, dove, ad attendere la vincente del confronto tra Juve e Siviglia ci sarà una tra Roma e Bayer Leverkusen.Il gruppo si è ritrovato al JTC al mattino e ha lavorato sulla costruzione della manovra sotto pressione.Domani è vigilia della sfida. Appuntamento in mattinata per l'ultimo allenamento prima della partenza, in programma nel pomeriggio. Alle 19:40 la conferenza stampa di presentazione del match direttamente dal Ramón Sánchez-Pizjuán.