Dal sito ufficiale dellaLa Juve ha affrontato la sua seconda giornata a Los Angeles, a meno due dalla sfida contro il Barcellona.Oggi i bianconeri hanno lavorato in doppia sessione sul campo della Loyola Marymount University, che ospita la squadra nella preparazione a Los Angeles: nella mattinata americana seduta intensa, dedicata prima alla fase atletica e poi principalmente alla tattica, applicata anche attraverso partitelle.Nel pomeriggio il gruppo ha affrontato prima una sessione dedicata alla forza, per poi spostarsi sul campo, dove si è concentrato principalmente sul lavoro sulle palle inattive.Domani allenamento al mattino: poi, nel primo pomeriggio, ci si sposterà verso Dallas, dove la sera successiva (notte in Italia) il programma prevede la grande sfida con il Barça.