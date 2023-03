Dal sito ufficialeSi avvicina il rientro in campo in Serie A per i bianconeri, che man mano che il gruppo va rinfoltendosi, intensificano la preparazione. Oggi la squadra si è ritrovata al Training Center prima al mattino, per concentrarsi su esercizi dedicati allo sviluppo della manovra e alla costruzione dal basso, e poi ancora sullo sviluppo di trame di gioco avanzate. Al pomeriggio, lavoro sulla forza in palestra. Domani l’appuntamento è nuovamente fissato per il mattino.