La Juventus ha già ipotecato la vittoria contro la Fiorentina di ieri sera ed è tornata di nuovo in campo. Questo il comunicato ufficiale della Juventus:



Dopo il successo dell’Allianz Stadium sulla Fiorentina con i gol di Bernardeschi e Danilo, che è valso l’accesso alla finale di Coppa Italia, la Juventus comincia subito a preparare la trasferta contro il Sassuolo, in programma lunedì 25 aprile alle 20:45 (a dirigere il match Maresca, assistenti Liberti e Prenna, quarto ufficiale Miele, al VAR Aureliano, AVAR Galetto).



Il gruppo si è ritrovato al JTC questa mattina: scarico per chi è sceso in campo nella semifinale, torello in movimento, combinazioni di gioco finalizzate alla conclusione e partitella per gli altri.



Domani l’appuntamento è nuovamente fissato per il mattino.