Dal sito ufficialeDopo i rientri di ieri e a meno due dall’appuntamento dell’Allianz Stadium per l’ultima amichevole pre campionato con lo Standard Liegi, la Juve si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione.Il menu della squadra prevedeva un doppio allenamento: al mattino dopo una fase di “torelli”, il gruppo ha lavorato in campo su esercitazioni per le conclusioni in porta, e poi ancora sulla fase di costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella.Al pomeriggio, focus sulla forza in palestra.Domani i bianconeri sono attesi da un allenamento al mattino