Dal sito ufficialeAlla vigilia della partenza per Londra, la Juve questa mattina si è allenata sul terreno della Continassa, per proseguire la preparazione che la vedrà tornare in campo sabato in una partita vera, sebbene amichevole, con l’Arsenal.Oggi i bianconeri hanno lavorato su esercitazioni tecniche con torelli, poi sulla fase di sviluppo del gioco e infine sulla fase difensiva nella propria metà campo.Domani, si diceva, partenza, nel pomeriggio. Prima, al mattino, squadra in campo al Training Center.