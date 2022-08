In mattinata è scesa in campo laper preparare la gara contro il. Questo il comunicato ufficiale della società bianconera:"La Juve si avvicina al campionato e continua a lavorare alla Continassa, per preparare l’esordio con il Sassuolo. Anche oggi, schema di allenamenti simile a ieri: sessione in campo al mattino, forza in palestra su base individuale al pomeriggio.Nel dettaglio, durante la mattinata, il gruppo ha lavorato su esercitazioni tecniche dedicate alla fase di non possesso e finalizzate al recupero della palla, e poi sullo sviluppo della manovra e su esercitazioni in situazione ad alta intensità.Domani i bianconeri si ritroveranno ancora in mattinata".