Dal sito ufficialeAllo Juventus Training Center si continua a lavorare per preparare la sfida contro(arbitro Fabbri, assistenti Del Giovane e Lombardo, IV Ufficiale Camplone, VAR Nasca, AVAR Ranghetti) in programma venerdì 21 ottobre all’Allianz Stadium alle 20:45.Dopo la doppia seduta di ieri, la squadra si è ritrovata questa. Menu dell’allenamento odiernocon sviluppo della manovra in fase di possesso e focus su pressing alto e difesa in fase di non possesso.Programma della vigilia: alle 12:30 Mister Allegri incontrerà all’Allianz Stadium i giornalisti per la consueta conferenza stampa (diretta su Juventus TV), a seguire, nel pomeriggio, allenamento.