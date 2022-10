Dal sito ufficialeLa Juve inizia la sua settimana di lavoro in campo al Training Center, con sguardo alla sfida che concluderà i gironi di Champions League. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su esercitazioni tecniche per il possesso del pallone per concludere con partitella.ha usufruito di una giornata libera, mentresi sono allenati parzialmente in gruppo.Domani, vigilia Champions, la Juve è attesa in campo per allenarsi alle 17.15. La conferenza stampa dei bianconeri, questa volta, precederà la seduta: appuntamento alle 14 dall’Allianz Stadium. Come sempre, primi 15 minuti dell’allenamento e conferenza in diretta su Juventus Tv.