Dal sito ufficialeDopo il 3-3 contro l'Atalanta, con i gol bianconeri di Di Maria, Milik e Danilo, la Juventus si è ritrovata questa mattina al JTC per cominciare la settimana che conduce a Juventus - Monza, terzo match consecutivo all'Allianz Stadium, in programma domenica 29 gennaio alle ore 15:00.Come consuetudine nelle giornate post-gara, gruppo diviso in due. Scarico per chi è sceso in campo contro i bergamaschi, possesso palla finalizzato al cambio di gioco e partita finale per gli altri.Domani, martedì 24 gennaio, la squadra usufruirà di un giorno di riposo. Ritrovo fissato per mercoledì 25 gennaio al mattino.