Dal sito ufficiale Juventus:Allenamento mattutino oggi per i giocatori della Juve, ritornati in campo dopo il giorno di pausa concesso da Allegri a seguito della vittoria di Bergamo.Oggi la squadra si è ritrovata al Training Center a meno due dalla sfida di Europa League, la semifinale di andata contro il Siviglia.Menu di giornata: esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla, alla costruzione della manovra contro una squadra schierata, per concludere con la consueta partitella.Domani è vigilia: alle 11.45 l’allenamento di rifinitura, come sempre live nella prima parte su Juventus Tv, alle 14.15, sempre in diretta, la conferenza stampa dei bianconeri all’Allianz Stadium