Dal sito ufficiale Juventus:La Juventus si è ritrovata, dopo un paio di settimane di pausa, alla Continassa.Inizia così una lunga fase di preparazione, che condurrà i bianconeri – anche attraverso momenti come l’amichevole di sabato 17 a Londra con l’Arsenal – a ripartire in campionato a inizio gennaio, contro laCremonese.In campo, questo pomeriggio, il gruppo per ricominciare ha lavorato su esercitazioni tecniche a coppie e lavoro sul possesso palla.E domani, si ricomincia, questa volta in doppia sessione, la prima delle quali al mattino