Dal sito ufficialeMatch importante, quello in arrivo all’Allianz Stadium, dove domenica alle 18 arriva la Fiorentina.La Juve prosegue la preparazione, a meno due dalla sfida: oggi, il gruppo si è ritrovato al mattino.Questo il menu: “torelli” e poi lavoro in profondità sul possesso palla per la gestione e poi per la costruzione del gioco sotto pressione avversaria.Domani la squadra si allena al mattino: alle 14.15, invece, la conferenza stampa di Allegri, come sempre live su Juventus Tv.