Dal sito dellaLa Juve intensifica il lavoro in vista del grande appuntamento del prossimo 28 febbraio, quando l’Allianz Stadium sarà teatro del Derby della Mole.Oggi la squadra si è allenata nella tarda mattinata, insieme ai tifosi, presenti sugli spalti del Training Center, che hanno poi salutato al termine della seduta. Allenamento cui hanno preso parte anche alcuni ragazzi dell’Under 19.Nel menu di lavoro, la squadra, divisa in due gruppi, ha affrontato esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra e per lo sviluppo delle azioni con finalizzazione.E poi, partitella finale.Domani appuntamento nuovamente al mattino.