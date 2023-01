Dal sito ufficialeLa prossima sfida di campionato è sempre più vicina. Venerdì 13 gennaio, alle ore 20:45, al "Diego Armando Maradona" di Napoli andrà in scena il big match della diciottesima giornata, la penultima del girone di andata, tra partenopei e bianconeri.Continua, dunque, su ritmi serrati la preparazione della Juventus in vista di questa importante partita. Dopo la doppia seduta di ieri, questa mattina la squadra si è ritrovata al Training Center per una nuova giornata di lavoro che si è svolta focalizzando l'attenzione sulle esercitazioni tecniche per reparti e sulla fase di costruzione e lo sviluppo della manovra, prima di concludere l'allenamento con una partitella.Domani, giovedì 12 gennaio, Massimiliano Allegri alle ore 11:30 incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia che potrete seguire in diretta su Juventus TV. A seguire, la squadra scenderà in campo per l'ultima sessione di lavoro prima della partenza per Napoli prevista per il pomeriggio.