DaProsegue, senza sosta, la preparazione dei bianconeri al prossimo appuntamento, il turno di campionato di sabato sera (ore 20.45) a Roma contro la Lazio. Oggi il gruppo si è allenato al mattino, focalizzandosi su esercitazioni tecniche per costruzione della manovra sotto pressing e combinazioni d’attacco per la conclusione su cross.IL PROGRAMMA DI DOMANIDomani è vigilia e partenza per Roma: prima, alle 12, conferenza stampa di Mister Allegri, come sempre live su Juventus Tv dall’Allianz Stadium.