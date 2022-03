"Dopo la pausa di ieri la squadra ha ripreso a lavorare oggi al Training Center e lo ha fatto nel migliore dei modi: con il sostegno, i sorrisi e gli applausi di qualche centinaio di tifosi bianconeri, invitati dal Club ad assistere all’allenamento (fra loro numerosi i Juventus Member e gli appartenenti agli Official Fan Club).



Ma non si è trattato certo di un’esibizione: si avvicina la sfida di sabato contro la Samp (arbitrerà Valeri, assistenti Di Vuolo e Bottegoni, quarto ufficiale Cosso, VAR Aureliano, AVAR De Meo) e la preparazione, in vista degli ultimi impegni prima della sosta di fine mese, si intensifica.



La squadra ha dunque lavorato, dopo la parte atletica e uno spettacolare torello di gruppo, su esercitazioni tecniche dedicate alla gestione dello spazio e la circolazione della palla; in conclusione, una serie di partitelle dedicate a fase difensiva e ripartenza.



Domani si torna ovviamente in campo: appuntamento ancora al mattino".



Il comunicato dal sito ufficiale della Juventus