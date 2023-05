DaA due giorni dalla sfida contro il Milan - l'ultima della stagione all'Allianz Stadium - in programma domenica 28 maggio 2023, la Juventus prosegue il suo lavoro sul campo.Il gruppo si è ritrovato questa mattina alla Continassa e ha focalizzato l'attenzione principalmente sui torelli, sulle esercitazioni con combinazioni d'attacco per la conclusione su cross e sulla costruzione della manovra contro il pressing.Domani sarà vigilia: alle ore 14:00, dopo l'allenamento del mattino, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium per presentare il match contro i rossoneri.