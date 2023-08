DaTorna al lavoro la Juventus, che in doppia seduta si è allenata oggi al Training Center.Dopo qualche giorno di riposo concesso da Mister Allegri per smaltire il fuso orario di ritorno dagli Stati Uniti, i bianconeri hanno ricominciato ad allenarsi, e da adesso si mette nel mirino l’inizio del campionato, in programma fra due fine settimana (prima di campionato a Udine il 20 agosto).Intanto, la settimana che inizia oggi vedrà due appuntamenti importanti per il gruppo: l’allenamento con i tifosi all’Allianz Stadium, fra due giorni, e poi l’amichevole sabato a Cesena con l’Atalanta, l’ultima del pre-season, in vista del via alla Serie A.Tornando a oggi, si diceva, gruppo al lavoro sia al mattino che al pomeriggio: domani si torna in campo già al mattino, per un'altra giornata di "doppia"