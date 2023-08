Si avvicina l'esordio stagionale all'Allianz Stadium e la Juventus continua a lavorare al JTC per arrivare pronta alla sfida con il Bologna.I bianconeri, all'antivigilia del match, si sono ritrovati al mattino. Esercitazioni di reparto per lo sviluppo della manovra con conclusioni finali ed esercitazioni sulla fase difensiva, questo il menu della seduta, conclusa da una partitella.Domani, sabato 26 agosto, è vigilia della gara. Allenamento in programma al mattino, a seguire, alle ore 14:00, Mister Allegri risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa (diretta su Juventus TV).Il report ufficiale dal sito della Juventus