Dopo il pareggio casalingo contro l’Inter domenica scorsa all'Allianz Stadium, è tempo di preparare la prossima sfida per mister Massimiliano Allegri e il suo staff - con i giocatori tornati in campo al JTC in mattinata ad allenarsi in vista del match di venerdì sera alle 20.45 in programma a Monza.Una giornata dedicata soprattutto ai giochi di posizione, prima della consueta partitella finale con cui si è concluso l’allenamento: la squadra tornerà in campo alla Continassa domani mattina per una nuova sessione di lavoro, in quella che sarà già l’antivigilia di una gara in trasferta per la quale prepararsi nel migliore dei modi.Da Juventus.com