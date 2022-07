Un nuovo giorno di allenamenti. La Juventus è ripartita a ranghi ridotti, ecco il comunicato del club:

"Day 2 di lavoro per la Juve alla Continassa.

Questa mattina i bianconeri già rientrati al lavoro si sono allenati al Training Center, dedicando il lavoro alla tecnica, con esercitazioni specifiche sulle situazioni di gioco e divisi per reparti, per poi concludere con una sessione di lavoro atletico.



Intanto, al J|Medical, mattinata di visite mediche per Gatti, Rovella e Cuadrado.

Domani si torna in campo ancora una volta al mattino".