Nuovo impegno in campionato all'orizzonte per la Juventus. Sabato, infatti, i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Lecce. Fischio d'inizio previsto per le ore 18:00.Squadra, dunque, nuovamente in campo questa mattina alla Continassa per preparare la sfida del Via del Mare. Il programma di allenamento odierno ha previsto una sessione di lavoro dedicata alle esercitazioni tecniche per la fase di non possesso, principalmente per difensori e centrocampisti, prima di concludere con una partitella finale.Il report da Juventus.com