Dopo la vittoria sull'Udinese firmata Danilo la Juventus è tornata al lavoro. All'orizzonte c'è il big match contro il Napoli, in programma venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Come si legge sul sito bianconero, oggi è andata in scena una doppia seduta sotto il sole di Torino. Al mattino esercitazioni tecniche sulla gestione del possesso palla e poi lavoro sulla costruzione della manovra e sulla conclusione. Al pomeriggio lavoro in palestra.Mercoledì 11 gennaio, a due giorni dalla sfida contro i partenopei, appuntamento al mattino per proseguire la preparazione.