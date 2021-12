Sabato la Juve sarà in campo al “Dall’Ara” per la penultima di campionato del 2021, e i bianconeri sono chiamarti a portare a casa da Bologna i tre punti. Inizia così il comunicato ufficiale sull'allenamento odierno della Juventus, che prosegue: "Allenamento impegnativo dunque per la squadra, questa mattina alla Continassa: il gruppo ha lavorato su esercitazioni per, dopodiché si è diviso in due gruppi secondo i ruoli: la difesa si è concentrata sulla didattica dedicata alla linea, centrocampisti e attaccanti si sono allenati sulle conclusioni".