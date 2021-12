Un applauso in più, un coro e un’incitazione, per spingere i bianconeri ad affrontare al massimo le due sfide che li separano dalla sosta natalizia.Oggi la Juve si è allenata al Training Center, con tutto l’affetto dei tifosi bianconeri presenti in tribuna alla Continassa.Il gruppo ha lavorato concentrandosi in particolare sulla fase difensiva, per poi divertirsi, e divertire i tifosi, con un comunque molto utile mini torneo in squadre da 5 giocatori.Domani appuntamento al mattino.da Juventus.com