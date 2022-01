14









"Rientrati a tarda notte dopo la trasferta di Milano contro l’Inter, valevole per la Supercoppa Frecciarossa, i bianconeri si sono ritrovati già questa mattina al Training Center. Il calendario è fitto e in poco più di dieci giorni la Juventus dovrà giocare tre partite, due in campionato e una in Coppa Italia.



Si partirà con la sfida di sabato sera all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Il match, con fischio d’inizio alle ore 20.45 coinciderà con la ventiduesima giornata di campionato e l’obiettivo sarà quello di dare continuità all’importante successo in rimonta ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma contro la formazione giallorossa.



Al JTC, dunque, la squadra di Massimiliano Allegri è stata divisa in due gruppi, come sempre accade nel giorno seguente a una partita. Questo il programma odierno: scarico per chi è sceso in campo ieri sera, esercitazioni per lo sviluppo della manovra contro le difese schierate e per le conclusioni su scambi e su cross per la restante parte del gruppo".



Da Juventus.com