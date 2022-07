"Partiamo dalla fine della giornata di oggi. Dall’affetto dei bambini, dei giovani, ma anche dei tifosi bianconeri di ogni età che hanno affollato gli spalti della Loyola Marymount University, nel pomeriggio. Oltre trecento le persone presenti, fra Juventus Member, Official Fan Club, e i ragazzi della Juventus Academy di Los Angeles.Una giornata bellissima sotto il sole californiano, fatta di applausi e divertimento.E, ovviamente, di calcio. La Juve ha infatti lavorato in doppia sessione anche oggi, a -2 dalla sfida con il Real Madrid a Pasadena, che sarà l’atto conclusivo del Summer Tour 2022 Powered by Jeep. Se al mattino il gruppo si è focalizzato sulla tecnica e sul possesso palla, divisi per reparti, il pomeriggio è stato dedicato alla tattica e alla costruzione dell’azione.Domani allenamento previsto al mattino".Il report dal sito ufficiale della Juventus