Inizia la settimana verso Fiorentina - Juventus, che, sabato alle 20:45, chiuderà il campionato dei bianconeri. Dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla sfida contro la Lazio terminata 2-2 con i gol di Vlahovic e Morata, la squadra si è ritrovata oggi pomeriggio allo Juventus Training Center.



Come di consueto nell'allenamento postpartita, lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Lazio, mentre il resto del gruppo ha lavorato con il pallone con esercizi sulla gestione del possesso palla, per poi concludere con una partitella. Domani, giovedì 19 maggio, l'appuntamento al JTC è fissato per il mattino.



Da Juventus.com