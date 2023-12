DaAllo Juventus Training Center continua la preparazione in vista di Genoa-Juve, terzultima gara del 2023 e terza partita giocata di venerdì in questo dicembre che, fin qui, ha visto i bianconeri collezionare sei punti sui sei disponibili grazie alle vittorie su Monza e Napoli.Alla vigilia della partenza per Genova,Domani, giovedì 14 dicembre 2023, Mister Massimliano Allegri, prima della seduta d'allenamento, presenterà la gara in conferenza stampa alle ore 12:00 all'Allianz Stadium (diretta su Juventus TV). A seguire si parte per la Liguria,