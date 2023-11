Pochi istanti fa è stato diramato il report ufficiale dell'allenamento odierno della Juve in vista della trasferta di domenica contro la Fiorentina. Esercitazioni per reparti, come evidenziato nella nota della società.'Si avvicina per la Juventus il prossimo appuntamento in Serie A.Ad attendere i bianconeri, infatti, c’è la trasferta di Firenze in programma domenica 5 novembre 2023, alle ore 20:45.La squadra, a due giorni dalla sfida del “Franchi”, è scesa in campo in mattinata per continuare a preparare il match contro i toscani – che coinciderà con l’undicesima giornata di campionato – con l’obiettivo di portare a 6 i risultati utili consecutivi. La sessione odierna si è focalizzata su esercitazioni per reparti: la difesa ha lavorato sulla fase di uscita dal contropressing, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni.Domani, sabato 4 novembre, Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa della vigilia, fissata alle ore 11:30. La diretta sarà trasmessa su Juventus TV'