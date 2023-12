28 dicembre: due giorni alla sfida, in programma sabato sera. Laintensifica il lavoro e continua la preparazione, con un allenamento mattutino.Nel menu di giornata, esercitazioni dedicate al pressing e alle chiusure all’interno della fase difensiva, dopodiché ci si è spostati a lavorare per reparti.Per la precisione, i difensori si sono concentrati sugli attacchi avversari, mentre centrocampisti e attaccanti hanno avuto come focus combinazioni e conclusioni verso la porta.Domani ci si ritrova nuovamente al mattino e al termine dell’allenamento (ore 14) la conferenza stampa del Mister.